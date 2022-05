Top 5 des bons échauffements pour une course efficace

Pour garder la forme, il ne suffit pas de manger 5 fruits et légumes par jour comme le suggère si bien le Programme National Nutrition Santé. La pratique d'une activité physique et sportive permet de maintenir son métabolisme et de l'éloigner des maladies. Si on est amateur de course, il est important de bien préparer son corps en faisant des échauffements et cela permet par ailleurs de prévenir les risques de blessures. Sans plus tarder, voici un top 5 des bons échauffements pour une course efficace.

Les différents types d'échauffements à pratiquer

Contrairement à ce que de nombreuses personnes pensent, la course à pied est un véritable sport et à ce titre, il est important de bien se préparer pour courir. Cette préparation passe par différents échauffements ayant pour objectifs de prévenir les risques de blessure, de préparer le corps à l'intensité de l'effort et d'améliorer les sensations à la course. Il faudra ainsi se baser sur 3 types d'échauffements qui sont :

Les échauffements articulaires Les échauffements musculaires Les échauffements cardiovasculaires

Numéro 1 : L'échauffement des épaules, du dos, des genoux et des chevilles

Il s'agit d'un échauffement articulaire qui permet de travailler la flexibilité des articulations. Cela consiste en des mouvements dynamiques opérés au niveau des épaules, du dos, des genoux et des chevilles – rien de bien difficile, c'est comme la gymnastique à l'école :

Amenez vos épaules en arrière puis tournez les paumes vers l'extérieur. Creusez légèrement le bas de votre dos puis rentrez le menton en poussant vers l'arrière. Retenez la position quelques secondes et relâchez. Écartez légèrement vos pieds puis descendez le plus bas possible. Si vos talons décollent, vous pouvez utiliser vos mains pour les poser en reculant vos fesses. Gardez la position basse durant quelques secondes et remontez doucement tout en contractant votre fessier.

L'échauffement des épaules, du dos, des genoux et des chevilles

Numéro 2 : L'assouplissement des hanches

En travaillant vos hanches, vous pourrez travailler votre mobilité. Il est important de le faire pour prévenir des douleurs relatives à l'effort lorsque vous courrez. Commencez par vous placer au sol dans une position assise avec un pied devant et l'autre derrière – vos cuisses et vos genoux doivent être au plus près du sol. Tournez vos jambes pour faire la même chose de l'autre côté. Alternez plusieurs mouvements d'un côté puis de l'autre.

Numéro 3 : Le gainage pour les abdos

Lorsque vous avez terminé d'échauffer vos articulations, il est maintenant temps d'attaquer les muscles. Rien de tel qu'un bon gainage pour renforcer vos abdominaux.

Gainage ventral : Couchez-vous au sol puis contracter votre sangle abdominale et votre fessier pendant 30 secondes sur vos deux jambes. Décollez un pied du sol pendant quelques secondes et reposez-le. Faites de même avec l'autre pied. Répétez l'exercice 3 fois. Gainage latéral : Toujours coucher au sol, tenez la position latérale sur vos 2 jambes pendant 30 secondes. Décollez un pied pendant 15 secondes en contractant votre fessier et votre abdomen. Faites-en de même pour l'autre côté. Gainage dorsal : Mettez vous sur le dos et gardez votre bassin à l'horizontale et votre fessier haut de manière à ce que votre corps soit rectiligne des épaules jusqu'aux pieds. Contractez votre abdomen, votre sangle dorsale et votre fessier pendant 30 secondes sur chaque jambe.

Le gainage pour les abdos

Numéro 4 : L'assouplissement des mollets

Les mollets jouent un rôle important dans la course à pied. Pour éviter des contractions et des douleurs au niveau de ceux-ci, il est important de bien les assouplir. Pour éviter tendinite, aponévrosite plantaire ou toute raideur des mollets, mettez-vous sur la pointe des pieds – ça peut être difficile au début, mais ce n'est que temporaire. Gardez cette position quelques secondes avec vos deux jambes puis mettez-vous sur une seule jambe en retentant le mouvement de descente du talon jusqu'au plus bas – évitez de plier les genoux. Passez à l'autre jambe et répétez l'exercice 8 fois pour chaque jambe.

Numéro 5 : L'échauffement du cœur

L'échauffement cardiovasculaire fait partie des plus importants. Préparer son cœur pour l'effort permet d'éviter les palpitations. Il n'y a pas de grands exercices à faire pour cela, juste quelques petites foulées durant une dizaine de minutes en augmentant progressivement votre vitesse jusqu'à atteindre votre vitesse d'endurance à la fin de votre échauffement cardiovasculaire.

L'échauffement du cœur

Voilà, vous avez fini de vous échauffer correctement. Il est maintenant temps de passer aux choses sérieuses ! Bonne course !

A lire aussi :

Où courir à Paris?

Les bienfaits de la marche sur notre mental

Comment aménager une salle de sport chez soi?