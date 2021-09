Top 16 : Quadruplés en Ligue des champions

Ce mercredi soir, Sébastien Haller a inscrit quatre buts sur la pelouse du Sporting. Ils sont désormais 15, depuis l'instauration de la formule moderne de la C1 en 1992, à avoir inscrit un quadruplé, Lewandowski en ayant inscrit deux. Retour en images.

1. Marco van Basten

Vidéo

2. Simone Inzaghi

À jamais le premier. Lors de la première journée des phases de poules, Milan, vainqueur de la compétition en 1989 et 1990, roule sur Göteborg. Ballon d'or en 1988 et 1989, Marco van Basten prouve qu'il en a encore sous la semelle, en devenant le premier joueur à inscrire un quadruplé. Et il le fait avec la manière : une frappe du gauche en lucarne, un penalty, une bicyclette, et un but de renard après avoir dribblé le gardien. C'est ce Milan-là que Marseille battra quelques mois plus tard, en finale...