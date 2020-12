Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Top 14 : la Section Paloise plonge, le Stade Français arrache la victoire Reuters • 06/12/2020 à 23:18 Temps de lecture: 1 min







Top 14 : la Section Paloise plonge, le Stade Français arrache la victoire par Pierre Sarniguet (iDalgo) La Section Paloise a enchaîné aujourd'hui une sixième défaite de rang en Top 14. Comme souvent, les Béarnais perdent de peu mais perdent quand même. Face à Castres, ils se sont inclinés à domicile 17/13, concédant deux essais en en marquant qu'un seul. Les Tarnais ont réalisé une belle opération comptable car ce succès leur donne de l'air dans la course au maintien en revenant à deux petits points des Palois qui sont désormais 10e avec 17 points. Enfin, le Stade Français a été seulement la deuxième équipe jouant à domicile à s'imposer lors cette 11e journée de Top 14. D'un point (24/23), les Parisiens ont battu Toulon dans un match où le souvenir de Christophe Dominici était fort présent (formé à Toulon, l'ailier décédé il y a une semaine avait écrit les plus belles pages de sa carrière avec le Stade Français). Ce soir, Toulon reste 4e, juste devant le Stade Français 5e.