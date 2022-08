Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (990-981)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Champion de France 1979 avec Strasbourg en ayant joué un seul match, Jacques Glassmann mène par la suite une carrière plutôt discrète, naviguant entre D1 et D2. Mais le défenseur central à la coupe de cheveux facilement reconnaissable se retrouve en pleine lumière en mai 1993. C'est lui qui, refusant de se taire, donne le coup d'envoi de la fameuse affaire VA-OM. Ce qui lui vaudra des sifflets dans plusieurs stades de l'Hexagone, le grand prix international du fair-play de la FIFA en 1995, et donc cette 990e place dans ce classement.

Il aurait dû rester un troisième gardien qui essuie les frappes des titulaires à l'échauffement avant de s'installer en tribunes. Sauf que les départs et la cheville de Grégory Coupet en ont décidé autrement et Apoula Edel - né au Cameroun mais international arménien - s'est retrouvé titulaire dans les cages du PSG où il a plus fait parler de lui pour ses boulettes que pour ses parades décisives même s'il aura plus marqué le club parisien et la Ligue 1 qu'un Gianluigi Buffon. P eut-être qu'il ne jouait tout simplement pas au bon poste, lui qui a fait ses débuts avec Paris en attaque lors d'un amical contre la Guinée après une blessure de Loris Arnaud. Kamoulox.

Originaire du bassin minier du Nord, c'est dans le Sud-Ouest qu'Édouard Wojciak fait trembler les filets de D1. Le rapide ailier - 11 secondes au 100m, tout…