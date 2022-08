Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (980-971)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Facilement repérable de loin grâce à sa crinière blanche, Nicolas Marin est une figure bien connue de la Ligue 1 des années 2000. L'attaquant ou milieu de poche s'en est souvent remis à sa vivacité et à sa combativité pour briller, se permettant aussi de claquer un but dans le derby face à l'OL, en février 2005. Ce globe-trotteur chevronné a même disputé la Ligue des champions... d'Océanie lors de sa dernière pige à l'AS Magenta, en Nouvelle-Calédonie . Le pied, Marin.

La réaction de Nicolas Marin, aujourd'hui conseiller sportif auprès de jeunes joueurs : "C'est une vraie fierté d'être 980e de ce classement, c'est très agréable. C'est cool d'y voir son nom, merci beaucoup. Je vais suivre ça de près et avec mon rôle de conseiller sportif aujourd'hui, je reste toujours près des terrains, ça fait plaisir."

Franck Durix a débuté sa carrière à l'OL, mais c'est à Cannes qu'il découvre la D1. Sur la Croisette, le milieu aux joues bien rouges chope le brassard et régale. Étoile d'or France Football en 1994, il a même le luxe d 'offrir son premier but à un minot prénommé Zinédine. Pas vraiment le coup d'un soir pour le joueur habitué à distribuer des caviars à ses partenaires, comme pourrait en témoigner Mickaël Madar. Reste qu'un an après avoir reçu sa distinction individuelle, Durix surprend son monde en filant au Japon, à Nagoya, où il devient le premier Français à jouer sur les pelouses nipponnes, sous les ordres d'Arsène Wenger et aux côtés de Gérald Passi ou encore Dragan Stojkovic. Ce qui ne l'empêchera pas de revenir à la maison, à Cannes, fraîchement relégué en National, en 2001-2002 pour mettre un point final à une belle carrière. Le goût…