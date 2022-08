Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (970-961)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Révélé sous la houlette de Jean Fernandez à l'Etoile du Sahel, Francileudo Santos traverse la Méditerranée en 2000 pour mettre les pieds à Sochaux, alors en Ligue 2. Une saison plus tard, le Tuniso-Brésilien découvre la Ligue 1. Loin du compte lors de son premier exercice (un seul but marqué, contre Metz), Santos monte en puissance, envoie un triplé dans les dents de l'OL en Coupe de la Ligue et atteindra la bagatelle de 14 buts lors de sa meilleure saison dans l'élite en 2003-2004. L'Aigle a volé haut. Avant de perdre ses plus belles plumes à Toulouse.

Si Bobo Baldé a longtemps fait les beaux jours du Celtic, il a débuté et fini sa carrière dans l'Hexagone. Le passage du défenseur international guinéen en Ligue 1 à Toulouse, puis dans une moindre mesure à Valenciennes et Arles-Avignon, a marqué les attaquants, bien embêté à l'idée d'aller se frotter au gaillard de 1,92 mètre. "Le joueur le plus rude contre qui j'ai joué , dixit Pedro Miguel Pauleta lui-même . On avait fait un match amical avec les Girondins, j'avais demandé à Élie Baup de me sortir à la mi-temps. Chaque fois qu'il était derrière moi, il me soufflait dans les oreilles." Pas le genre de bise qu'on aime recevoir.

La ville de Metz est embellie par ses footballeurs de légende. Parmi eux : Albert…