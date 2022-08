Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (960-951)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Devenir un symbole national n'est pas donné à tout le monde. Pourtant, c'est bel et bien le destin qu'a choisi d'emprunter Rafik Saïfi. Digne successeur de Rabah Madjer, Moussa Saïb et Abdelhafid Tasfaout, l'attaquant algérois a effectivement su hisser son rêve de sa terre natale, à une honorable carrière en France. Un véritable exploit, lancé en 1999, alors que l'Algérie s'embrasait dans une interminable guerre civile, sans issue, ni espoir pour ses citoyens. Débarqué à Troyes, Saîfi fait ainsi rapidement valoir son surnom de "Scorpion", symbole d'une vitesse de dribble saisissante et d'une facilité certaine à s'extirper des défenses adverses. S'en suivront Istres, Ajaccio et Lorient, soit autant de petits poucets que de clubs de l'ombre, pour 248 rencontres et 45 buts inscrits dans l'élite hexagonale. Suffisant pour arracher un sourire aux nostalgiques supporters algériens et rappeler à ceux de l'ESTAC qu'en 2003, ils ont pu assister à un chef d'œuvre .

À l'aube des années 1980, Abdallah Liegeon se muait en précurseur d'un style de jeu moderne, sans trop le savoir. Atteignant à peine le mètre 75, le défenseur central débarque à Monaco au mois de juillet 1981, en provenance de Besançon, élu par son futur entraîneur Gérald Banide. Le technicien monégasque s'amourache en effet de cette curiosité footballistique, bien trop petite pour un rôle de stoppeur mais impressionnante de technique. Loin des positions fixes de l'époque, Liegeon ne s'embarrasse alors aucunement balle au pied. Conscient de ses lacunes physiques, l'intéressé n'hésite jamais à esquiver le duel, pour s'élancer loin de sa surface, dans de longues enjambées, à l'assaut des buts adverses. Le rôle de box-to-box , quasi-inexistant dans l'Hexagone, fait ainsi une apparition progressive,…