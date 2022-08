Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (940-931)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Le milieu de terrain nordiste a participé à l'écriture de certaines des belles heures du FC Metz, avec qui il a effleuré du doigt le titre de champion de France en 1998. Rebelote en 2002 où, alors au RC Lens, il voit la couronne lui échapper lors de la dernière journée en raison d'une défaite 3-1 contre Lyon. Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 1996 avec le FC Metz, Blanchard a marqué les esprits par son travail de sape dans l'entrejeu, mais aussi quelques buts de classe, à l'image d'une volée qui offrait le derby aux Grenats à Marcel-Picot en 1997. Ses perfs lui ont ouvert les portes de la Juventus. Carlo Molinari, président historique du FCM, lui glissera plus tard : "T'étais bien entouré quand même, t'étais pas trop dégueu !" C'était déjà le cas en 2002, quand il composait l'équipe-type du championnat avec Ronaldinho, Djibril Cissé ou Pedro Miguel Pauleta.

Dimitar Berbatov ne passe qu'un an et demi à Monaco. Il ne lui faut guère plus de temps pour s'imposer comme l'un des joueurs les plus élégants à avoir évolué sur le Rocher. Arrivé en provenance de Fulham le 31 janvier 2014, juste après avoir fêté ses 33 ans, l'expérimenté attaquant bulgare fait parler la poudre grâce à son sens du jeu, son toucher de balle soyeux ou encore son sang-froid létal face au but adverse. Sans oublier, bien sûr, cet amour d'extérieur du pied droit dont il use et abuse, avec lequel il distille deux bijoux contre Nice et Toulouse. La classe à l'état pur, tout simplement.

Retrouvez la Ligue 1 Uber Eats avec Prime Video

Auréolé d'un titre de champion d'Europe…