Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (920-911)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Sékou Touré, côté pile : six clubs différents avec lesquels il a scoré en première division, une saison 1961-1962 de folie avec 25 caramels en seulement 36 rencontres et un titre de meilleur buteur du championnat pour l'Ivoirien d'un mètre 65, ce que seuls trois autres Africains réussiront (les Sénégalais Jules Bocandé, Mamadou Niang et Moussa Sow). Il inscrira au total la bagatelle de 45 pions en 61 apparitions sous le maillot du Stade Olympique Montpelliérain (ancêtre du MHSC) et s'éteindra le 2 avril 2003, à 68 ans. Sékou Touré, côté face : un attentat en bonne et due forme sur Just Fontaine, le 20 mars 1960 lors d'un Sochaux-Reims, qui écartera le goleador français des terrains jusqu'en décembre (double fracture de la jambe gauche) et participera surtout à mettre un terme prématurée à la glorieuse carrière de "Justo", en 1962. "C'était une époque où tu pouvais changer l'issue d'un match avec ce genre de "blessure", faute de remplaçants. Tiens, par exemple, moi, j'ai eu la jambe cassée en mars 1960 par un autre avant-centre que je n'aurais jamais dû croiser, a priori" , témoignait amèrement Fontaine pour So Foot , en 2014 . La fameuse faute d'attaquant, un concept qui ne date pas d'hier.

Coupe afro, dreadlocks ou encore cheveux rasés de près : Martin Braithwaite a des choix capillaires très changeants. Mais sa place dans le cœur des supporters toulousains, elle, reste intacte. Aussitôt arrivé, le Danois n'a aucun mal à être adopté par les habitués du Stadium, qui affectionnent son goût de l'effort, sa…