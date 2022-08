Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (910-901)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Quel est le plus grand joueur de l'histoire de la Finlande ? Beaucoup répondront qu'il s'agit sans aucun doute de Jari Litmanen. Mais les plus anciens - et les plus avisés - citeront assurément Aulis Rytkönen. Premier footballeur professionnel de son pays, il exporte enfin son talent au-delà des frontières nationales au lendemain des Jeux olympiques d'Helsinki, en 1952. L'Atlético de Madrid lui fait les yeux doux, mais c'est le Toulouse FC qui a la préférence de "l'Artiste". Celui que l'on surnomme également "Monsieur Magic" enchante le public du Stadium et marque durablement les esprits grâce à son grand talent balle au pied. Sa saison 1956-1957 est irrésistible, à l'image de sa prestation en finale de la Coupe de France contre Angers (6-3), ponctuée de... quatre passes décisives. "C'était un homme disponible, sage, charmant et toujours très chaleureux. Aulis était un pionnier, permettant aux futurs joueurs de notre pays de devenir professionnel" , dira Pertti Alaja, le président de la fédération finlandaise, après le décès de la légende locale, en 2014.

Le retour de Bastia en première division ne pouvait pas se faire sans une coqueluche à chérir sur l'île de Beauté. Yannick Cahuzac incarne cette mentalité appréciée en Corse, celle d'un joueur qui ne lâche jamais rien, mouille le maillot et n'hésite pas à distribuer quelques brins s'il le faut. Avec le Sporting, le milieu de terrain s'est fait un nom en Ligue 1, avec quelques frasques, comme cette expulsion après avoir bousculé Tony Chapron, mais également avec de belles prestations, dans son registre. Ce n'est pas un hasard si Toulouse et Lens ont jeté leur dévolu sur Cahu pour apporter du caractère et de l'expérience à leurs groupes respectifs. Le Corse compte beaucoup moins de buts que de cartons au compteur, c'est ce qui fait son charme. Sur la dernière décennie, il détient même le record de…