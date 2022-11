Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (90-81)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Au rayon "mal-aimés", Florent Malouda s'est fait une place, malgré lui, dans l'imaginaire collectif des suiveurs du football français. Au rayon "talent et qualité" en revanche, difficile de trouver un ailier gauche ayant eu autant d'impact en Ligue 1. Un mélange de caractère et technique, qui ont fait du Guyanais une valeur sûre des années 2000.

Lancé en D1 en 1997, à seulement 17 ans, du côté de La Berrichonne, l'attaquant n'aura eu aucun mal à exploser dans l'Hexagone, à l'échelon inférieur. Attentif à la jeune pousse, l'En Avant Guingamp ne se trompe pas et le signe à l'orée du troisième millénaire. Recruté dans un rôle de latéral gauche, l'enfant de Cayenne fait rapidement changer d'avis à Guy Lacombe, désireux de faire de son appétence offensive, une arme supplémentaire à associer à l'autre prodige, Didier Drogba ( voir #99 ). 101 rencontres en rouge et noir, pour celui qui s'affirme alors en tête d'affiche du projet guingampais.

Très vite trop grand, l'intéressé poursuit finalement sa progression express chez le nouveau géant français, Lyon, déjà double champion de France en titre. Avec "Flo" dans ses rangs, l'OL ajoutera quatre autres sacres à son palmarès. Associé à Juninho en meneur de jeu, à Sidney Govou, Élber, Nilmar, Fred ou John Carew, Malouda assoit sa légitimité quatre ans durant, au détour de 193 rencontres, d'une nomination comme joueur de la saison en 2006-2007 et d'un statut d'indiscutable en équipe de France (80 sélections, neuf buts). "Abidal-Malouda ? C'est la meilleure paire que j'ai eue côté gauche dans ma carrière. Notre côté gauche à Lyon, c'était deux super gauchers et deux joueurs qui s'entendaient merveilleusement bien, ils se trouvaient les yeux fermés et étaient complices, nous racontait Grégory Coupet . Je savais que quand on était en…