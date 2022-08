Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (890-881)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

"C'était la grande gueule, le capitaine, le mec qui ne se relâche jamais, qui te replace tout le temps et qui t'engueule." Frédéric Piquionne ne s'est pas éternisé en Principauté (2007-2008), mais il a bien vite fait la connaissance du gros caractère de Lucas Bernardi. Travailleur de l'ombre, l'Argentin forme, avec son compère Andréas Zíkos, une paire de milieux récupérateurs tout simplement indispensables dans le 4-4-2 monégasque concocté par Didier Deschamps. Du haut de son 1,72 m, l'infatigable râtisseur de ballons n'est certes pas le joueur le plus sexy de l'ASM des années 2000. Mais assurément l'un de ses piliers les plus solides.

De Hamada Jambay, Jean-Claude Nadon et Bruno Martini doivent surtout se souvenir d'une chose : sa frappe de mammouth qui les a terrorisés, au cours de la saison 1996-1997, à quelques mois d'intervalle. Le Comorien n'inscrira que trois buts en Ligue 1, tous lors de ce fameux exercice, mais il n'a pas fait dans la dentelle : on retiendra surtout sa double rafale contre Montpellier (objectif atteint à la deuxième) et surtout son chef d'oeuvre face à Lens, une volée supersonique venue d'ailleurs , tellement fluide qu'elle semble irréelle. Né aux Comores, issu des quartiers nord, formé au club et artisan de la remontée marseillaise en première division après l'affaire VA-OM, il a également participé au retour des Phocéens en coupe d'Europe (quatrième place en 1997-1998), avant des aventures entre Ligue 1 et Ligue 2 de Toulouse à Sedan. Le Top buts de Téléfoot , lui, aura toujours une place au chaud pour le latéral. C'est…