Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (880-871)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Quand on pense aux spécialistes des retournés acrobatiques qui sont passés par la Ligue 1, les noms de Jean-Pierre Papin et d'Amara Simba arrivent en premier. En revanche, si l'on pense à un but en retourné, beaucoup vont avoir celui d'Ilan en tête. Et c'est logique. Alors à l'AS Saint-Étienne, le Brésilien s'est levé le ballon tout seul avant d'envoyer un retourné majestueux au fond des filets de Mickaël Landreau, permettant ainsi aux Verts de s'imposer au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain pour la première fois de leur histoire. Logiquement élu plus beau but de la saison , le bijou d'Ilan n'a pas été la seule réalisation du Brésilien en Ligue 1, où il a planté 22 pions en 54 matchs avec Sochaux, avant de baisser de rythme sur sa fin de carrière corse à l'AC Ajaccio et à Bastia, où il a tout de même inscrit un nouveau retourné face à Reims . Une véritable passion.

Depuis qu'il a raccroché les gants, Patrick Regnault peut donner libre cours à ses différentes passions, du tuning à la chanson, en passant par les tours de magie. Pour autant, l'Ardennais pur souche n'a certainement pas balancé aux oubliettes sa carrière passée en très grande partie dans son club de cœur, Sedan. Le portier d'1,80 mètre y réalise notamment une saison 2001-2002 bluffante, à l'issue de laquelle il est élu meilleur gardien de l'élite par les journalistes de France Football . Et même si les Sangliers retombent en Ligue 2 un an plus tard, son fidèle dernier rempart ne l'abandonne pas. "Quand tu es gardien, tu te fais insulter en permanence, c'est excitant,