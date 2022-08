Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (870-861)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Artisan des derniers trophées des Canaris avant 2022 (et notamment le sacre de 2001 ), du maintien miraculeux en 2005 lors de la dernière journée face à Metz (il est le passeur décisif sur le coup de casque décisif de Mamadou Diallo ), mais aussi malheureusement de la descente en 2007, le polyvalent Nicolas Savinaud est resté dans les mémoires nantaises pour sa fidélité et sa longévité (douze ans en pro, 308 apparitions dans l'élite) et pour un souvenir : son match terminé dans le but, un soir de Saint-Valentin 2006 à la Beaujoire, au cours d'une rencontre surréaliste face à l'ESTAC, à la fin de laquelle chacune des deux équipes avait terminé avec un joueur de champ au poste de gardien (Enza Yamissi côté troyen) après les exclusions de leurs derniers remparts respectifs. Le temps pour le Sav' d'encaisser, impuissant, un penalty de Benjamin Nivet synonyme de match nul (1-1). "Je m'en serais bien passé , se marrait Savinaud en 2015, pour So Foot . Je me rappelle que c'est Fred Da Rocha qui était supposé remplacer le gardien au cas où une telle situation arrivait, mais il n'était malheureusement pas là ce jour-là. Quand Micka (Landreau) a été expulsé, on avait déjà effectué tous nos changements, donc j'ai demandé à tout le monde qui voulait aller aux cages, mais comme personne n'était motivé, c'est moi qui ai dû m'y coller. Bon, j'ai pas pu arrêter le penalty, mais j'ai essayé de faire de mon mieux. C'est une situation un peu surréaliste à vivre. Après, à part le péno que je prends d'entrée, je n'ai pas eu grand-chose à faire, ça devait être à dix minutes de la fin, il me semble. Quand le ballon était de l'autre côté, je me suis contenté de profiter du match."