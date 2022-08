Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (860-851)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

En mai 2012, Montpellier devient le champion de France le plus inattendu du XXI e siècle. D'une solidarité à toute épreuve et dotée d'une force collective implacable, la bande à René Girard compte aussi un artiste dans ses rangs : Younès Belhanda. Cet enfant du club est le maître à jouer des Pailladins. Un numéro 10 très souvent inspiré, dans le jeu comme sur coups de pied arrêtés, et dont la connexion avec Olivier Giroud fait des ravages. Son superbe ciseau, réussi dans un Vélodrome mystifié, est élu plus beau but de la saison, et sa place dans l'équipe type dévoilée lors des Trophées UNFP est mille fois justifiée. Par la suite, l'international marocain exprime son talent au Dynamo Kiev ou à Galatasaray, et revient même en Ligue 1, sous le maillot niçois. Mais c'est bien le titre conquis avec le MHSC qui reste son plus grand fait d'armes. "Un champion comme nous aujourd'hui, ce serait qui ?, se demandait-il récemment . Brest ? Montpellier, ça sort de nulle part. Même Rennes a un milliardaire à sa tête. Nous, le club a été monté par un mec qui a tout fait par lui-même. C'est beau. C'est l'anti-foot business, c'est le foot de potes..." Celui que représente à merveille Younès Belhanda.

Cédric Hengbart n'était pas vraiment parti pour faire carrière dans le foot. Ce n'est qu'à 21 ans, alors qu'il joue en CFA avec l'Union sportive ouvrière normande de Mondeville, qu'il intègre le milieu pro en recevant un coup de fil de Caen. "À un moment, pour moi, jouer en DH, c'était beaucoup , expliquait le latéral à