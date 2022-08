Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (850-841)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

"Jusqu'à très tard, je n'ai pas regardé de match à la télé. Ça ne m'intéressait pas. Le foot, j'y jouais tout le temps, mais je n'avais pas de grands rêves. C'était juste un sport cool, dans lequel je me débrouillais pas mal." Alors, un jour de 2007, Téji Savanier a accepté de rejoindre le centre de formation de Montpellier avec son pote de toujours, Hugo Rodríguez. Détail : le gosse de la cité Gély avait des kilos en trop, "une vie de gitan" , mais aussi - et surtout - un pied en or. Pas suffisant pour attraper un contrat pro dans le club de sa vie, mais bien assez pour aller tracer sa route ailleurs. À Arles, d'abord, puis à Nîmes, avant de revenir briller à Montpellier. Voilà maintenant cinq saisons que Savanier régale la Ligue 1 à coups de frappes illisibles et d'étincelles techniques. Son ancien formateur à Montpellier, Thierry Laurey, le résumait ainsi un jour avec justesse : "Téji sait tout faire : jouer long, court, dans la profondeur, éliminer par le dribble, percuter, trouver un une-deux... Contre un tel joueur, il n'y a aucun remède miracle. Quand il a le ballon, il peut tout se passer, car il réfléchit vite et bien. Ce n'est pas quelqu'un qui va s'en sortir sur sa vitesse, mais parce qu'il sait éviter, effacer un joueur sur trois mètres carrés et sortir une diagonale impeccable dans la foulée. Face à ça, tu ne peux parfois rien faire, et il faut l'accepter. En plus, il a une qualité rare : il ne se regarde pas jouer. Il ne fait pas un geste pour faire le geste. Tout ce qu'il fait est efficace et en accord avec le jeu." Téji Savanier fait surtout tout ce qu'il fait avec simplicité tout en continuant à tuer ses journées d'été au camping, entre la pétanque et le barbecue. Sa plus grande force est sans doute là : qui peut détester un super-héros en claquettes ?