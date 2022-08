Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (840-831)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Du fin fond de la Sibérie jusqu'aux berges de la Garonne : le dépaysement est total pour Alexei Smertin, qui vient d'être élu joueur de l'année en Russie lorsqu'il débarque à Bordeaux, en 2000. Le temps de trois saisons, ce milieu doté de trois poumons et fort habile techniquement tient un rôle-clé dans l'entrejeu des Girondins. Après un passage outre-Manche que l'on qualifiera de mitigé, l'international russe rentre au pays, est élu député, puis s'implique activement dans l'organisation de la Coupe du monde 2018. Sans jamais oublier son séjour aquitain. "Bien sûr, je suis et j'aime beaucoup Bordeaux et le club lui-même. Comment puis-je ne pas suivre ? Pour moi, quand j'étais arrivé en 2000, c'était une étape importante, car j'ai découvert un nouveau pays, une nouvelle culture à l'étranger" , a-t-il avoué à Goal en 2018 , précisant par ailleurs aller "chaque année à Cap-Ferret" . On imagine que ça a dû être un peu plus compliqué cet été.

Non, Rémy Vercoutre n'a pas été qu'une simple doublure grande gueule. Le portier au nom fleurant très bon le championnat de France peut aussi se vanter d'avoir pu fouler les pelouses de première division à 240 reprises. Dès la saison 2004-2005, le gardien alors âgé de 24 piges va chercher du temps de jeu à Strasbourg, mais est rapidement victime d'une fracture du cinquième métatarse et voit Stéphane Cassard lui ravir sa place de titulaire. À l'OL, il aura plus souvent ciré le banc qu'il n'a défendu les cages, mais il a su se montrer à la hauteur lors de plusieurs intérims, et même d'un exercice 2012-2013 très correct avec une 3 e place à…