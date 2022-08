Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (830-821)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Promu dans les cages lyonnaises un après-midi d'avril 2013 après la grave blessure au genou de Rémy Vercoutre, Anthony Lopes ne les a plus jamais quittées. D'abord, parce qu'il tient son rang lors de son baptême du feu – un derby à Gerland qui plus est –, mais parce qu'il confirme rapidement les espoirs placés en lui. Début 2014, lorsque Vercoutre est remis sur pied, Rémi Garde, l'entraîneur de l'époque, explique que le gardien qui sera titularisé face à La Suze en 32 es de finale de Coupe de France glissera numéro 2 dans la hiérarchie. Et c'est l'ancien portier du MHSC qui prend part au large succès lyonnais (6-1) dans la Sarthe.

Ultra-décisif sur sa ligne et doté de réflexes hors du commun, le Gone, ancien habitué du Virage Nord, reçoit les éloges d'Hugo Lloris et s'affirme saison après saison comme l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1. En 2015, son match face au PSG – ô combien décisif pour le titre – résume ses qualités. Le Portugais sort avec à propos dans les pieds de Cavani, s'impose par deux fois sur des têtes à bout portant de Zlatan, remporte un nouveau duel face au Matador , et repousse un penalty du Suédois, avant que celui-ci ne soit à retirer puis transformé.

Néanmoins, presque neuf ans et plus de 300 matchs de Ligue 1 plus tard, Lopes est davantage réputé pour sa témérité inconsciente – ou plutôt son sens de l'anticipation défaillant. Ses sorties mal calculées contribuent assez largement à son statut de joueur le plus détesté de Ligue 1 : Mounaim El Idrissy, Kylian Mbappé, Romain Thomas, Steve Mounié, Pietro Pellegri ou encore Modou Sougou, qui en ont subi les frais, ne le savent que trop bien. Aujourd'hui, il est incontestablement l'un des "personnages" incontournables du championnat de France.

Ce n'est pas donné à tout le monde de voir son nom associé à…