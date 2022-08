Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (820-811)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Réaliser des transferts aussi clinquants qu'improbables : l'Olympique de Marseille des années 1990 en a fait une spécialité. Ainsi, tout juste sacré champion d'Europe avec l'Allemagne et fraîchement élu meilleur gardien du monde en 1996, Andreas Köpke débarque à l'OM, de retour en D1, à la surprise générale. Un transfert réalisé "par défaut", puisque le portier s'était engagé avec le FC Barcelone avant de voir la transaction annulée par la FIFA, la faute à l'agent du joueur, ne disposant pas d'une licence valide. Doublure de l'Allemand, Jérôme Alonzo se souvient par ailleurs de l'arrivée de son charismatique mentor : "Nous sommes à Albertville en stage de préparation, et j'arrive à la pesée du matin , raconte l'ancien du PSG au Phocéen. Je vois un gars et je me dis que sa tête me dit quelque chose. Il vient me voir et me dit : "Bonjour, je suis Andreas Köpke." En fait, Robert-Louis Dreyfus venait de le faire signer. Notre coach, Gérard Gili, vient me voir un peu gêné et m'annonce que je deviens deuxième gardien. Si le gars avait été une truffe, j'aurais gueulé, mais là, tu te tais et tu regardes. On s'est retrouvés voisins à Cassis et on est devenus de très bons amis." À 34 ans, Andi réalise ainsi un exercice 1996-1997 de haute facture (disputant 35 matchs sur 38 en D1), malgré la poussive onzième place décrochée collectivement en fin de saison. Une campagne aboutie, mais entachée par ce qui reste, encore aujourd'hui, la plus large défaite de l'histoire du club. C'était face à Lyon (8-0) .

Le traumatisme est à la hauteur de la déconvenue, Köpke n'hésitant pas à parler de la "plus grosse honte de sa vie" . Constat partagé par David Linarès, adversaire de l'intéressé ce jour-là : "Après chaque but, je me souviens que Köpke prenait le ballon dans ses filets et tirait des grosses mines le plus haut possible. Il jurait en allemand, criant "Schiesse" ! C'était…