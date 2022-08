Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (810-801)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Reconnaissable grâce à son faciès de Monsieur Propre, ce défenseur central charismatique a marqué toute une génération des adeptes de la Ligue 1. Cela dit, une question reste en suspens ;: la première division garde-t-elle encore des souvenirs de l'époque où Puygrenier avait des cheveux sur le crâne ? Pour cela, il faut remonter à ses années rennaises et au début de son aventure nancéienne, où une chevelure rousse était apparente. La suite, c'est l'intéressé qui la raconte le mieux dans un entretien pour notre site en 2015 : "À Nancy, Jonathan Brison m'avait foiré ma coupe, du coup je me suis rasé, et je suis resté comme ça. Quand tu deviens chauve, t'es obligé." Pendant quatre saisons aux côtés de Pape Diakhaté, le stoppeur de l'ASNL forme l'une des charnières centrales les plus emblématiques du championnat, glane ses lettres de noblesse en soulevant la Coupe de la Ligue en 2006... et la Supercoupe d'Europe en 2008 à Louis-II contre le Manchester United de Ferdinand et Vidić, excusez du peu. Un solide défenseur, oui, mais aussi un redoutable buteur, comme en témoignent ses 22 pions inscrits en championnat. Casque d'or.

La réaction de Sébastien Puygrenier : "Ça fait plaisir. Si j'ai marqué le championnat de France de Ligue 1 pour un record de cartons, tu peux me supprimer alors. (Rires.) C'est vrai qu'on avait une belle association avec Diakhité à Nancy. Avec André Luiz aussi c'était pas mal en 2007-2008. Je crois que c'est notre meilleure saison."

Thierry Bonalair, c'est une bouille attachante, un blase qui donne envie et surtout près de 200 matchs dans l'élite dans la première moitié des années 1990, entre Nantes, Auxerre et le…