Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (800-791)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Pour toute la France, le carré magique désigne le quatuor Michel Platini-Jean Tigana-Alain Giresse-Bernard Genghini-Luis Fernandez. Sauf pour Auxerre où le carré magique désigne le quatuor Boumsong-Mexès-Cissé-Kapo qui a fait rêver l'AJA entre 2000 et 2004, date à laquelle les quatre hommes ont été vendus à l'étranger. Et si les deux premiers s'occupaient de repousser l'ennemi et que Djibril marquait les buts, Olivier Kapo, lui, était à la passe. Si Cissé a planté autant de pions, c'est que son compère de cheveux peroxydés savait exactement où mettre le cuir pour le mettre dans une bonne situation. Il faut dire que les quatre fantastiques se connaissaient par cœur puisqu'ils étaient inséparables, comme le confiait Kapo dans une interview à So Foot : "On avait la chance d'être célibataires, donc on se voyait tout le temps. Le midi, on mangeait ensemble après l'entraînement, le soir, on traînait chez l'un ou chez l'autre... Je crois que c'est de cette complicité, de cette fraternité même, qu'est née l'expression carré magique." Sans ses comparses, Olivier Kapo n'était tout simplement plus le même joueur, comme il l'a montré lors de son passage en prêt à Monaco ou de son retour à Auxerre en fin de carrière où il n'a pas pu empêcher son club formateur de descendre en Ligue 2.



La réaction d'Olivier Kapo : "Vu le nombre de joueurs du championnat de France depuis les années 1930 (plusieurs milliers je suppose ) je suis fier d'être classé dans les 1000 premiers même si au fond de moi je pense que mon classement aurait pu être dans les 500 premiers. Merci a votre journal pour cette étude sur les joueurs du championnat de France et vive l'AJ Auxerre."

