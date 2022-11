Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (80-71)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Sa coupe mulet méritait à elle seule une place dans ce top 1000. Mais Chris Waddle était bien plus que ça. Showman incroyable, maître de la feinte, génie loufoque et personnage unique dans l'histoire du championnat de France et de l'Olympique de Marseille , l'Anglais a survécu à ses débuts ratés, lui qu'on a pris pour un membre des Pink Floyd à son atterrissage dans la cité phocéenne, et dont la peau de Briton mettra plusieurs semaines à se faire au soleil de Provence. En premier lieu incompris sur le terrain et dans sa langue, Waddle débloquera la situation avec une feuille et un stylo face à son coach Gérard Gili : "Au début, on m'a mis à gauche puisque j'étais gaucher , raconte-t-il . Puis en soutien derrière Jean-pierre Papin. Et un jour, lors d'un entraînement de milieu de semaine après quelques journées, Gili vient me voir avec Jean-pierre Bernès (directeur général de l'OM à l'époque) pour traduire ses propos. Ils me tendent une feuille avec un terrain dessiné et un stylo et me demandent où je veux jouer. Je fais une croix sur l'aile droite, mon poste habituel en Angleterre. Ils me demandent si je suis sûr et j'insiste. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé mon vrai poste."

Capable de faire le clown mais aussi de marquer des buts de fou furieux, "Magic Chris" avait le don pour se mettre les supporters adverses dans la poche (y compris ceux du Parc des princes), comme le jour où, en pleine action, il imita un patineur sur la pelouse gelée de Metz. " Sur le terrain, c'est le joueur…