Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (790-781)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Qui peut se vanter d'avoir été à la fois champion de France et vice-champion de France la même année ? Là, comme ça, aucun nom ne vient à l'esprit. Sauf celui de Jacek Bąk. Le défenseur d'1,94 mètre dispute la phase retour de la saison 2001-2002 avec Lens, deuxième à l'arrivée. Mais étant donné qu'il a joué un match avec Lyon en tout début d'exercice, il fait bel et bien partie de la liste des Gones sacrés pour la première fois de l'histoire de l'OL. L'expérimenté international polonais (96 sélections) vit aussi de belles émotions avec les Sang et Or, qui figurent aux avant-postes et s'invitent sur la scène européenne. "Je pensais que ça allait être bizarre d'aller à Lens après les bonnes saisons à l'OL, mais j'avais besoin de nouveaux défis, rembobine-t-il en 2017 . Dans le Nord, c'est un peu comme la Pologne. Je considère beaucoup de gens comme de ma famille. Le Racing, c'est une grande famille." Une famille qui a récemment renoué avec ses origines polonaises, comme en témoignent les arrivées de Przemysław Frankowski, Adam Buksa et Łukasz Poręba.

Max-Alain Gradel a incarné deux personnages différents lors de son passage dans ce palpitant feuilleton qu'est le championnat de France. D'abord celui du second couteau qui, au fil des saisons, gagne en épaisseur et en importance. Arrivé à Saint-Étienne sur la pointe des pieds, l'Ivoirien s'en va quatre ans plus tard par la grande porte, après avoir guidé l'ASSE jusqu'à la cinquième place grâce à ses 17 buts en 31 matchs. Ensuite vient le rôle de l'homme providentiel, qui enfile son costume de…