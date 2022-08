Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (780-771)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

De la belle génération sortie du centre de formation toulousain dans la deuxième moitié des années 2000 (Moussa Sissoko, Franck Tabanou, Cheick M'Bengue...), Étienne Capoue est sans nul doute le plus talentueux. Son physique imposant lui permet de régner dans l'entrejeu et, telle une pieuvre, de ventouser un nombre incalculable de ballons. En plus de soulager sa défense, le numéro 29 haut-garonnais fait la différence grâce à son aisance technique et à sa qualité de passes. À force d'enchaîner les saisons pleines en Ligue 1, il attire le regard de Didier Deschamps, qui lui offre sept sélections. Problème : le frangin d'Aurélien Capoue n'est pas un énorme bosseur, et son adaptation à la Premier League s'avère délicate. "Quand j'ai débuté à Toulouse, pour moi, le foot c'était : je vais à l'entraînement, je m'entraîne, je rentre chez moi et je profite de la vie, de ma famille, de mes amis, avoue à L'Équipe celui qui régale désormais à Villarreal . Ah, j'ai match ce week-end ! Je fais mon match, je rentre chez moi. Je n'étais pas autant impliqué que je le suis depuis sept ans. J'ai sûrement pris du retard à ce niveau-là. (...) Depuis plusieurs années, je suis investi à 100% et je peux enfin m'exprimer plus régulièrement au haut niveau. C'est ce qui m'a manqué. Pour moi, le foot restait un plaisir et je n'avais pas compris que c'était un travail à plein temps."

