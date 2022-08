Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (770-761)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Lorsque Jorge Burruchaga offre une Coupe du monde à l'Argentine, en finale du Mondial 1986 face à la RDA sur un service de son compère Diego Maradona, le diabolique milieu offensif vient de boucler un premier exercice convaincant en Europe avec Nantes (neuf pions) sous les ordres de Coco Suaudeau et aux côtés de Loïc Amisse, Vaihid Halilhodžić et José Touré, terminant sur la deuxième marche du podium avec son club et meilleur joueur étranger du championnat (devant Safet Sušić) selon France Football . S'il reste sept ans chez les Canaris, ses saisons suivantes sont pour la plupart sapées par les blessures et les opérations (140 matchs de Ligue 1 pour 27 caramels avec les Jaune et Vert, tout de même). En 1992, le promu valenciennois s'offre l'esthète argentin, qui claquera dix buts lors de son exercice dans le Hainaut, mais commettra l'irréparable lors de la 36 e journée, en cédant aux sirènes pécunières de Bernard Tapie, tout comme son coéquipier Christophe Robert : l'affaire VA-OM est née, et en mai 1995, Burruchaga est condamné à six mois de prison avec sursis et 5000 francs d'amende pour corruption passive, en plus d'une suspension de dix-huit mois.

On ne le reverra plus jamais dans le championnat de France. "Tout est parti d'un malentendu autour d'une conversation. Mais je n'ai jamais été impliqué dans cette affaire , niait-il en 2014 dans les colonnes de Ouest-France . J'ai toujours été ferme dans mes convictions, dans mon jeu et dans mes déclarations. C'est ce qui m'a donné la tranquillité nécessaire pour jouer encore cinq années après ma suspension. J'ai été victime d'une grande injustice, alors que je n'avais rien fait ! [...] Entre l'appel de ( Jean-Jacques) Eydelie et le match, il ne s'est rien passé, et le match s'est déroulé normalement. Tout le bruit qu'il y a eu après autour de cette affaire est le simple fait…