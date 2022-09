Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (760-751)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Si le terme "clutch" , propre au basket, devait être adapté au football et qu'il devait avoir un propriétaire, ce serait de manière assez inéluctable Memphis Depay. Parce que le jeune homme arrivé de Manchester United en janvier 2017 en a la personnalité, les caractéristiques et les qualités. Réputé pour sa manière de vivre en dilettante puis ses talents musicaux, le Batave n'en a pas omis son activité principale pour autant : briller sur le terrain. Alors, même si son début d'aventure lyonnaise est effectivement peu régulier, le Néerlandais est capable de coups de génie comme la Ligue 1 en avait rarement vu. Il remet au goût du jour cette manie de tenter sa chance de très loin en réussissant un lob de 45 mètres sur Alban Lafont, il fait chavirer le Parc OL en trouvant la lucarne d'Alphonse Areola à la 95 e minute d'un OL-PSG, ou glace le Vélodrome en lobant Steve Mandanda de la tête dans les derniers instants d'un Olympico.

Le jeune Memphis, indiscipliné après une enfance des plus instables, se mue alors en leader de l'OL, dont il devient le capitaine et un exemple. Rudi Garcia lui confie le brassard et sa confiance, et l'actuel deuxième meilleur buteur de l'histoire de la sélection néerlandaise la lui rend au centuple. Freiné par une rupture des ligaments croisés un soir de décembre 2019, quatre jours après avoir qualifié l'OL pour les 8 es de finale de la Ligue des champions et s'être dressé, en bon capitaine, aux côtés de son coéquipier Marcelo, Depay réussit tout de même à jouer 25 minutes avec le handicap. Il profite néanmoins de la pandémie de Covid pour s'affûter plus qu'il ne l'était déjà. Memphis, lui, ne prend pas le temps de prendre le temps. Il soigne son retour en Ligue 1 en inscrivant un triplé contre Dijon la saison suivante, tout juste après avoir conduit l'OL aux portes de la finale de la Ligue des champions. Cette saison-là, où il joue en pointe avec Tino Kadewere et Karl Toko Ekambi à ses côtés, celui en qui Marçal voit aussi des vertus propres à celles d'un pasteur trouve le moyen de planter 20 pions et