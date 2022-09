Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (750-741)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Ce soir d'août 2007, le stade Saint-Symphorien voit passer sous ses yeux "un avion" , comme le décrira le formateur messin Olivier Perrin, qui fend la torpeur d'un 0-0 anodin face au PSG. Cet engin, immatriculé "PJANIĆ 15" ne fait pas de bruit, n'est pas le plus rapide, mais fait voyager le ballon comme personne. " Oui, le ballon m'aime, je pense. On va dire qu'il est gentil avec moi. Il écoute mes pieds ", expliquait à France Football celui que l'on comparait alors à Tomas Rosicky. " À Metz, on a eu Robert Pirès, un joueur incroyable, qui pouvait éliminer tout le monde sur son côté gauche. On a eu Saha, un puncheur, un félin qui rentre dans l'arène. Il y a aussi eu Adebayor, aussi fort en l'air que dans les pieds. Mais Pjanić, c'est autre chose, des moments de talent à l'état pur, d'évidence, d'une beauté subjuguante... " , énonçait Francis De Taddeo. Le club à la Croix de Lorraine a couvé son petit prince de nombreuses années, lui le gamin qui a débarqué à Schifflange au Luxembourg avec ses parents pour fuir la guerre de Bosnie, et s'est résolu à le lancer dans le grand bain à 17 ans, avant de le céder à l'Olympique lyonnais après une saison pleine (38 matchs, 5 buts).

Entre Rhône et Saône, c'est lui qui est le successeur tout désigné de Juninho, qui avec le temps lui laisse un coup franc sur deux, avant que Miré ne récupère le fameux numéro 8 une fois le Brésilien parti. Virevoltant entre les lignes, créateur de mouvement, il peaufine alors son rôle de meneur reculé, régale Govou, Carew, Bastos, Fred ou Bastos, et participe aux nuits magiques d'un 5-5 contre l'OM ou d'un nul historique arrivé au Bernabéu. L'arrivée de Yoann Gourcuff en 2011 le poussera à s'épanouir de l'autre côté des Alpes, restant à l'OL un trait d'union entre une période faste et une période de disette à l'OL. Vous connaissez le dicton : "Pas de Pjanić, rien n'est sous contrôle".