Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (740-731)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Tous ceux qui ont vu la série Baron noir ont eu la même image en tête en entendant le nom du personnage de Daniel Kahlenberg. Celle d'un blondinet avec un maillot blanc de l'AJ Auxerre sponsorisé par Playstation. Car oui, personne n'a oublié le milieu de terrain soyeux qu'était Thomas Kahlenberg. Alors oui, le Danois n'a pas de statistiques ahurissantes - même s'il a tout de même été meilleur passeur de Ligue 1 lors de sa première saison -, a eu quelques pépins physiques au niveau des genoux et n'a pas connu la meilleure époque de l'AJA. Pourtant, on se souvient tous de sa classe, de ses passes, de son lob fantastique face à l'Olympique lyonnais et de son duo formidable avec Ireneusz Jeleń. Et si le Danois a marqué la France, la réciproque est vraie, comme il nous le confiait il y a quelques années : "J'aime la gastronomie et le vin. Pour ça, la France est un bon pays. J'aime particulièrement les noix de Saint-Jacques, la sole ou le filet de bœuf. En France, j'ai pu connaître le chablis. J'ai beaucoup apprécié Bienvenue chez les Ch'tis , Intouchables ou Samba . Niveau musique, dans les vestiaires français, Dans ma bulle de Diam's était très populaire à l'époque. Tout comme Kery James. J'aimais bien aussi Christophe Maé." Autant de goûts plus ou moins respectables que Kahlenberg a pu faire partager à ses compatriotes danois (Wass, Poulsen, Andersen) lors de son prêt de six mois à l'Évian Thonon Gaillard. Même si le coach Pascal Dupraz préférait mettre du Johnny Hallyday dans le vestiaire.

