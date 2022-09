Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (730-721)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Un Dogue aux crocs plus acérés que ceux de beaucoup d'autres. Mathieu Debuchy est lancé dans le grand bain de la Ligue 1 en janvier 2004, sur le terrain de Metz. Sur ses épaules, le maillot de Lille, son club formateur. Cette tunique, il la portera pendant neuf ans, défendant son couloir droit avec acharnement et retrouvant toujours sa place de titulaire, malgré plusieurs blessures. Celui qui sera sacré champion de France en 2011 est une référence à son poste, où sa capacité à enchaîner les allers-retours et sa qualité de centre font des dégâts dans les rangs adverses.

En 2013, après 307 matchs disputés avec le club nordiste, l'international français tente sa chance outre-Manche, avant de revenir dans l'Hexagone (à Bordeaux, puis Saint-Étienne). Plus d'une fois, il clame son envie de terminer sa carrière là où elle avait commencé. Un projet qui n'est a priori plus à l'ordre du jour. "Maintenant, Lille est dans une logique complètement différente, explique l'ancien capitaine des Verts à So Foot en octobre 2021 . Il y a quelques années, ça m'aurait vraiment botté de pouvoir boucler la boucle au LOSC. Mais pourquoi pas revenir plus tard, avec un autre rôle à jouer au club..." Après tout, le joueur de 37 ans n'est pas très loin, puisqu'il évolue actuellement à Valenciennes.

On a beau chercher, on ne se souvient pas avoir vu Stéphane Pédron marquer une seule fois du pied droit. Ni de la tête, d'ailleurs. En revanche, son pied gauche, lui, a souvent fait parler la poudre, à l'image de cette frappe téléguidée dans la lucarne de Grégory Coupet, un soir de derby, en novembre…