Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (720-711)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Au challenge Xavier Gravelaine, Toifilou Maoulida est très bien placé. Le gamin de Kani-Kéli a écumé les clubs dans l'Hexagone (10), dont huit en première division : Montpellier, Rennes, Metz, Monaco, Marseille, Lens, Auxerre et Bastia. Un grand tour de France, du Nord à la Corse, en passant par l'Ouest et l'Est, qui lui a permis de se faire un nom sur les pelouses de Ligue 1. "J'ai effectivement connu beaucoup de clubs, mais il faut savoir que j'ai passé plusieurs années dans chaque. Hormis à Monaco et à Auxerre, où je ne suis resté que six mois parce que ça ne s'est pas aussi bien passé que prévu , expliquait-il à So Foot en 2019. Sept ans à Montpellier en comptant la formation, trois à Rennes, trois à Lens, trois à Bastia, deux à Nîmes et deux à Marseille... Une carrière de vingt ans, c'est long. Ce sont les circonstances qui font qu'on est amené à bouger." Maoulida n'aura pas seulement été un vadrouilleur, c'est aussi un gars sympa, souriant et un bon footballeur, malgré une certaine inconstance. Il n'a atteint qu'à deux reprises la barre des dix buts en première division. C'est peu, mais c'est suffisant pour se rappeler précisément de sa célébration spéciale. Le 26 février 2006, Maoulida marque avec l'OM face à Nice et dégaine sa première bandelette avec l'inscription "I'm back". Le début d'une longue série, le début d'un rituel aussi, avec cette question revenant au début de chaque rencontre : quel message l'attaquant a-t-il décidé de faire passer sur la bandelette glissée dans sa chaussette ? Les supporters lensois n'auront pas eu le temps de réfléchir un soir de février lors d'une rencontre face à Caen, Toifilou plantant dès la 17 e seconde le but le plus rapide de l'histoire des Sang et Or. Iconique.