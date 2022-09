Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (710-701)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Un surnom en dit souvent beaucoup sur les qualités d'un joueur et, surtout, sur l'image qu'il renvoie auprès du public. Ceux auxquels a droit Pierre Bini au cours de sa carrière ne sont, à première vue, pas très flatteurs : la Chèvre d'abord, le Râteau ensuite. Mais il ne faut pas qu'il y ait de méprise. Son premier sobriquet fait référence à ses longues jambes et non pas à une quelconque déficience technique sur le terrain. Quant au second, il lui est attribué en raison de sa hargne et de sa combativité, qui enchante les supporters rémois. Cet élément polyvalent, tantôt milieu offensif, tantôt ailier droit, est d'ailleurs sacré champion de France avec le club champenois en 1949. De son unique saison chez les Verts, on retient trois doublés (dont deux face à l'OM) et une apparition étonnante dans la cage contre Bordeaux pour remplacer Jacques Ferrière, blessé (six buts encaissés, avant de subir un pépin physique à son tour). Le père de Bruno - futur sélectionneur de l'équipe de France féminine - raccroche en 1952, à cause d'un genou trop abîmé. Aujourd'hui, le stade de Laragne-Montéglin, qui l'a vu naître et dont il a été maire, porte son nom.

À son échelle, Cornelis van der Hart aura permis de révolutionner le football néerlandais. Né et élevé à Amsterdam, l'élégant défenseur a naturellement intégré l'école de l'Ajax à l'âge de dix ans. Invité à une journée d'essai, aux côté de 300 jeunes amstellodamois, "Cor" sera ainsi l'un des deux seuls sélectionnés. L'autre garçon étant un certain Rinus Michels. Débutant en équipe première à 19 ans, en 1947, et après trois saisons chez lui, il reçoit finalement une offre qu'il ne peut se permettre de refuser : celle du professionnalisme, venue de Lille. Amateur aux Pays-Bas, Van der Hart accepte alors la proposition nordiste, au sein d'une…