Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (700-691)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Meilleur espoir suisse de la saison 1996-1997, Stéphane Grichting se pose dans l'Yonne en 2002 en tant que suppléant des tauliers que sont alors Jean-Alain Boumsong et Philippe Mexès. Le départ des deux hommes en 2004 lui offre un boulevard dans lequel il s'engouffre sans surprendre personne. Le défenseur valaisien, utilisé comme central ou comme latéral gauche, claque une frappe de mammouth qui transperce Charles Itandje en octobre 2004 pour son unique but en 252 matchs de Ligue 1. Mais les claques, Grichting les a plutôt distribuées aux attaquants. Tout particulièrement en 2009-2010 . L'AJA s'invite alors sur le podium du championnat avec la meilleure défense de l'Hexagone (29 buts encaissés). Et Grichting en est évidemment l'un des grands artisans. "On était hyper performants , se remémorait-il pour Le Corner . On jouait avec Olivier Sorin qui était excellent, Jean-Pascal Mignot et Adama Coulibaly dans l'axe. Moi je jouais comme troisième stoppeur, mais à gauche, et Hengbart, à droite, qui jouait quasiment ailier. [...] Moi, je ne passais jamais la ligne médiane comme ça on évitait le déséquilibre, Coulibaly comblait le vide à droite et Mignot restait central. On était vraiment monstrueux, les équipes en face de nous étaient dégoûtées." Une anecdote de Guy Roux pour couronner le tout ? "Il a mis tout son argent au Crédit Agricole d'Auxerre." Icaune.

Si chaque club a son symbole. Henri Biancheri fait assurément partie de ceux de l'AS Monaco. Marseillais de naissance, c'est…