Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (70-61)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Longtemps moqué pour ses qualités techniques qui seraient limités selon des personnes qui n'ont jamais joué plus haut qu'en district, Blaise Matuidi a pourtant toujours fait le bonheur de ses entraîneurs. Il n'y a qu'à écouter ce qu'ils disent sur le bonhomme. Jean-Marc Furlan, qui a lancé Blaisou à Troyes ? " Dans sa carrière, un entraîneur ne peut connaitre que trois ou quatre joueurs de la qualité d'un Blaise Matuidi. Ce n'est que du bonheur pour un entraîneur. Quand tu as un joueur comme ça, tu aimerais en avoir vingt ou vingt-cinq. Un garçon comme Blaise peut changer le cours d'un match . ". Laurent Blanc, qui a installé le trio Motta-Verratti-Matuidi au PSG ? " Blaise Matuidi fait partie de ces indispensables dans une équipe et dans un effectif, pas seulement parce que c'est un bon garçon, mais parce qu'il a de vraies qualités footballistiques. Il a d'abord une force mentale que peu de joueurs ont, et une incroyable force de travail ". Maurizio Sarri ? " Quel autre joueur est indispensable à part Cristiano Ronaldo ? Je dirais Blaise Matuidi ". Alors oui, celui qui a pris un coup de tête de son coéquipier Dimitri Payet à Sainté n'a pas la technique de Marco Verratti, mais il n'est pas pour autant moins important pour une équipe. Bien au contraire. Car avoir Blaisou sur le terrain est la garantie d'avoir un joueur qui avale les kilomètres, qui récupère des ballons, se projette vers l'avant et qui est même capable d'envoyer de jolis buts À l'image de s on pion du droit avec le PSG face à l'OM en 2015 . Bref, un exemple à suivre. Pas pour rien qu'il a été intronisé capitaine à Saint-Étienne malgré ses 21 piges et qu'il a souvent porté le brassard durant son passage à Paris, où il a remporté 5 titres de champion de France et été élu joueur français de l'année France Football en 2015. Et puis ils ne sont pas nombreux à pouvoir se targuer d'avoir un refrain de rap à son nom.…