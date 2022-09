Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (690-681)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Saison 1987-1988. Le Montpellier Paillade Sport Club remonte tout juste de D2, mais ne s'embarrasse d'aucun complexe au moment de débouler dans l'élite, et quasiment chaque réception à la Mosson est l'occasion d'un festival offensif : succès 2-1 contre le futur champion monégasque, 4-1 face au PSG et à l'OGC Nice, 6-1 face au Matra Racing, 6-0 contre le Brest Armorique, 5-0 devant Sainté, 4-0 lors des réceptions du RC Lens et de l'OM... À l'arrivée, l'écurie de Loulou Nicollin s'assied sur la troisième marche du podium - meilleur résultat de l'histoire du club à l'époque - avec la plus belle attaque du championnat (68 caramels). Dans ses rangs : Júlio César, Jean-François Larios, Christian Pérez, Thierry Laurey, Roger Milla, Laurent Blanc... Et Kader Ferhaoui, formé au club. Acteur important de l'exercice précédent terminé en tête de l'antichambre, l'Algérien est tout autant précieux cette année-là sur son côté gauche et rayonnera sur la côte méditerranéenne pendant dix ans, entre la Paillade (où il soulève la Coupe de France en 1990 après un but en finale) et l'AS Cannes, avant un passage mémorable à l'AS Saint-Étienne qu'il aidera également à prendre l'ascenseur, brassard au bras et avec le trophée de meilleur joueur de deuxième division au bout. Le bilan est copieux : 349 apparitions au total avec Montpellier (quatrième joueur le plus capé du club héraultais), et 343 rencontres de D1 ici et là pour 30 banderilles dans l'élite. Aujourd'hui, c'est son rejeton Ryan qui a repris le flambeau et fait les beaux jours du Stade lavallois, en Ligue 2.