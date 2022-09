Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (680-671)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Les 946 kilomètres séparant Nice de Paris, Jean Courteaux les a appris par cœur. Et pour cause, durant ses neuf années de carrière, l'ailier a réalisé quatre fois l'aller-retour. De 1949 à 1955, c'est ainsi entre le Racing et l'OGCN que ce parisien pur jus a mis en lumière ses qualités de dribble. D'abord chez les Pingouins, durant deux saisons où il se révèle à l'Hexagone, inscrivant 11 buts en 25 matchs et atteignant la finale de la Coupe de France au printemps 1950, perdue face à Reims (2-0) . Puis chez les Aiglons, témoins de ses plus beaux exploits.

En 94 apparitions (1950-1953), Courteaux étoffe en effet son palmarès, glanant son premier titre de champion en 1951, avant le fameux doublé de 1952 . La plus belle performance de l'histoire du Gym, achevée aux côtés de Marcel Domingo, Pancho González, Antoine Bonifaci, Abdelaziz Ben Tifour ou Pär Bengtsson. Il choisira pourtant de retrouver la capitale et son RCP, alors en D2, afin de le ramener dans l'élite (le club termine troisième, Courteaux marque 41 fois en 42 apparitions lors de la saison 1953-1954) et achèvera ce fastidieux parcours en 1955, par un retour sur la Côte d'Azur. Jean Courteaux a donc couru vite et, surtout, longtemps.

Patrice Evra aurait pu découvrir la Ligue 1 avec l'OGC Nice, qu'il a aidé à remonter en 2002. C'est néanmoins chez le voisin monégasque que le jeune latéral va se faire un nom dans l'élite. Avec lui, l'ASM tient la dragée haute à l'OL et échoue à un petit point du titre en 2002-2003. La saison suivante, tout le monde hausse le curseur. Le club du Rocher termine troisième avec 75 points (huit de plus qu'en 2002-2003) et crée la sensation en Ligue des champions. Des…