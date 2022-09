Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (670-661)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Les moins de 20 ans connaissent Jocelyn Gourvennec l'entraîneur, mais il est important de ne pas oublier que le Breton a connu une belle carrière de joueur. Ce milieu de terrain élégant, créatif et donc beau à voir sur le pré a manqué d'un palmarès et de régularité, lui qui a été plombé par des blessures. Reste que la Joce a connu le FC Nantes de Jean-Claude Suaudeau, une belle saison avec l'OM et quelques beaux moments avec le Stade rennais. "J'aurais aimé gagner un titre, avait-il admis dans une interview donnée à So Foot . Ça s'est joué à rien avec Marseille (2 e de Ligue 1 et finaliste de la Coupe UEFA en 1999), voilà... J'ai connu une carrière avec des très hauts et des très bas, comme ma blessure (rupture des croisés en 1995) ou ma mise à l'écart à Marseille, de manière inadmissible, je trouve. Après, je suis tombé dans une génération qui a été championne du monde. En Espoirs, j'étais doublure de Zidane. Il y avait Zidane, Djorkaeff, puis Micoud et Martins avant : ça fait de sacrés joueurs au poste. Aujourd'hui que je suis entraîneur, je le vis mieux que lorsque j'ai arrêté. Quand on prend sa retraite à 34 ans, on se dit qu'on a peut-être raté des choses. En devenant coach, je suis passé à autre chose, je le vis mieux. La carrière, elle est comme elle est. Je suis très content d'avoir à peu près vécu tout ce qu'un joueur peut connaître : le succès, l'échec, le rebond, la déprime, la Ligue des champions, les sélections nationales, même s'il n'y a pas eu les A, d'avoir eu de grands entraîneurs, une grave blessure, le chômage, d'avoir été un paria, de m'être fait insulter par mon propre public et même la relégation en fin de carrière (Clermont 2006)."