Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (660-651)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Pour certains, Pierre Laigle restera avant tout l'un des six "bannis de Clairefontaine", ces joueurs écartés du groupe France par Aimé Jacquet juste avant le début du Mondial 1998. D'autres n'oublieront jamais sa fameuse coupe de cheveux à la brosse, inimitable et d'une efficacité implacable. Mais nous, on préfère retenir la qualité de son pied gauche, à l'origine de sacrées pralines et de buts importantissimes. À l'image de celui inscrit avec Lyon face à son ancienne équipe, Lens, lors de l'ultime bataille pour le titre de champion de France, en 2002. "J'aurais franchement préféré que ce soit face à un autre club, reconnaît-il dans un entretien accordé à So Foot . Mais j'étais un joueur lyonnais, et le club n'avait jamais été champion. Je ne pensais pas au passé. (...) Je tente cette frappe, contrée par Jean-Guy Wallemme, et ça rentre. Je pense vraiment que le scénario était écrit. Sur le premier but, Guillaume Warmuz glisse, sur le deuxième, Philippe Violeau, qui ne met pas un but de la saison, marque. C'était notre soirée, rien ne pouvait nous arriver." Une soirée à garder bien en mémoire.

Pour comprendre à quel point Taribo West était un défenseur rugueux, dur sur l'homme et impassable, il suffit d'écouter l'échange sur Prime Video entre Thierry Henry - son adversaire - et Guy Roux, son coach à l'AJ Auxerre avec qui il a remporté le championnat de France en 1996 et qui a lancé la carrière européenne du défenseur nigérian aux coupes de cheveux ambitieuses : "(Henry) Pourquoi vous m'avez toujours mis Taribo West sur le dos, vous n'êtes pas gentil ! (Guy…