Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (650-641)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Fils de Simon Flak, défenseur franco-polonais apparu en D1 juste après la Seconde Guerre mondiale (à Lens puis l'AS Cannes-Grasse), ce produit de l'US Nœux-les-Mines (avec qui il a brillé en D3 avant d'être échangé par Erick Mombaerts lors de son transfert à Lens) laissera au Racing une trace encore plus importante que son père. En témoigne sa présence encore aujourd'hui,, dans le top 10 des joueurs les plus capés du club avec ses plus de 310 matchs en Sang et or. Titulaire indiscutable - au milieu de terrain ou en défense centrale - l'année de la deuxième place du RCL en 1976-1977, il est aussi de l'équipe qui foudroie la Lazio en seizièmes de finale de Coupe de l'UEFA (6-0 après prolongation au retour), mais fait l'ascenseur entre 1978 et 1979, et de celle qui se hisse quatrième de l'élite en 1982-1983 ; des aventures toutes vécues avec le regretté Daniel Leclercq. À l'OM, Flak signe même une saison à cinq pions en championnat, ce qui n'empêche pas les Phocéens de frôler la relégation (dix-septième place, en 1985).

On m'a dit que t'aimais la frappe, voilà de "La Courette". Louis Finot a acquis son surnom pour avoir, pendant un temps, pratiqué au haut niveau le football et l'athlétisme en parallèle. Le Francilien finit par se focaliser sur le ballon, où sa pointe de vitesse lui permet de faire la différence sur l'aile. Au Club français, au CA Paris, mais aussi à Sochaux, que l'international contribue à mener vers le titre de champion de France en 1935. Également passé par Rennes, Reims, Nice et le Racing Paris, Finot occupera le poste d'entraîneur-joueur à Amiens pendant une partie de la Seconde Guerre mondiale, avant de revenir chez lui, en Île-de-France, au Red Star puis au Stade Français. Un joueur capital.