Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (640-631)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Pascal Baills ne rime pas avec Montpellier, mais il n'a pas besoin de cela pour être associé pour toujours au MHSC. Le Perpignanais a tout vécu avec le club où il a débarqué peu avant ses 20 ans : la D2, l'élite, le sacre en Coupe de France en 1990, l'aventure sur la scène européenne l'année suivante et surtout plus de 400 matchs qui ont longtemps fait de lui le joueur le plus capé avant que Souleymane Camara ne se charge de faire tomber ce record. Reste que Baills est un emblème du club pailladin, où son exemplarité et son état d'esprit impeccable ont toujours été loués par le public montpelliérain. Mais c'est chez un voisin, à Marseille, qu'il se hissera au sommet du football français en remportant le titre de champion de France en 1991, avant que le latéral droit ne décide de quitter l'OM pour filer s'imposer comme titulaire et taulier à Strasbourg. Une grande parenthèse de quatre années puis un retour chez lui, à Montpellier, où il est toujours adjoint aujourd'hui. Quand on aime, on ne bouge pas.

Ce serait mentir que d'écrire que nous connaissons tout d'Urbain Decottignies. Pour être honnête, il faut même dire que l'on ne pourrait pas vraiment dire quel style de joueur il était. Si Wikipédia indique qu'il était défenseur, il semblerait plutôt que son poste était plus haut sur le terrain, en attaque. C'est dans ce rôle qu'il aura pris part aux sept premières saisons de l'ère professionnelle du football français sous le maillot de l'OL (pour Olympique lillois, bien sûr), le premier champion de France en 1933, avec une passe décisive de ce cher Urbain dans le match du titre face à Cannes à Colombes. Un départ parfait pour "Binbin", qui aura enfilé quelques perles et distribué des caviars dans l'élite, avant de décliner…