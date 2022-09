information fournie par So Foot • 14/09/2022 à 06:00

Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (630-621)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

En 1988, Caen se hisse pour la première fois de son histoire en D1. C'est le moment que choisit Fabrice Divert, attaquant formé au club, mais plutôt discret jusqu'alors, pour crever l'écran. Dès sa première saison dans l'élite, le Caennais de naissance porte son équipe à bout de bras (quatorze buts) et l'aide à arracher son maintien de justesse, grâce notamment à un triplé mémorable inscrit à Bordeaux dans le sprint final (2-3). L'avant-centre normand plante au total quarante pions en l'espace de trois années, ce qui fait encore de lui le meilleur buteur de Malherbe en première division. "J'ai eu un "droit de sortie", après avoir marqué 40 buts en trois saisons de D1. Pas comme aujourd'hui, où on n'a pas besoin de montrer grand-chose pour prendre de la valeur, dénonce-t-il dans les colonnes de Ouest-France . À mon époque, notre but ultime était de pouvoir jouer dans l'équipe première de notre club formateur. Les sommes pouvaient monter, mais l'argent ne coulait pas à flots comme aujourd'hui." Son bon de sortie, l'intéressé s'en sert pour rejoindre Montpellier, où il réalise un nouvel exercice plein (quatorze réalisations) avant d'être convoqué par Michel Platini pour participer à l'Euro 1992. Une aponévrosite plantaire le contraint à raccrocher à seulement 28 ans. Restent les souvenirs des habitués de Venoix, qui n'ont pas oublié le soldat Divert.

Portier indéboulonnable de Nantes pendant plus de sept ans, tout en portant le brassard pendant un bon bout de temps, il a raté le tournant au pire des moments, à l'automne 1994. Alors que les Canaris s'embarquent pour une saison d'anthologie, le dernier rempart jaune et vert se pète le genou, à l'heure…