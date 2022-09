Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (620-611)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Pendant près de quinze ans, Geoffrey Dernis a fait partie des meubles du championnat de France. Pas un meuble très moderne, c'est vrai, mais du genre de ceux réconfortants que l'on trouve chez la grand-mère. De Lille à Saint-Étienne, le petit blond s'est imposé comme un milieu de terrain fiable, technique et à l'état d'esprit irréprochable. Ce qu'il a pu montrer à Montpellier, où il était plus souvent sur le banc que sur le terrain l'année du titre, en étant l'ambianceur de service dans le vestiaire. Un bon gars, un bon vivant et un champion de France, mine de rien. "Quand tu parles avec les gens du coin, tu sens qu'on a laissé une trace, qu'on a créé des images. Ils nous disent : "On était heureux, vous n'imaginez même pas... " Mais si, on imagine très bien, parce qu'on l'était autant que vous ! Un titre, c'est intense émotionnellement , nous racontait-il au printemps dernier. De l'extérieur, les gens estiment que les joueurs doivent juste donner des émotions, mais on en ressent aussi. Et quand on a repris quelques semaines plus tard, on était encore dans les images, les émotions, l'intensité du titre... Le plus dur, c'est de repartir après ça, même si à 32 ans, je savais que je ne pouvais plus faire mieux."

Champion de France en 1975 et en 1976, mais dans la peau d'un remplaçant, avec l'AS Saint-Etienne, Felix Lacuesta prend véritablement son envol à Bastia. Membre du grand Sporting finaliste de la Coupe UEFA en 1978 et vainqueur de la Coupe de France en 1981, le milieu de terrain tutoie les sommets et se crée des souvenirs inoubliables. "Avec Saint-Etienne, le Sporting,…