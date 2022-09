Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (610-601)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Côté pile, il y a le latéral prometteur tressé qui fait ses débuts à 16 ans et 363 jours avec son club formateur du Racing Club de Lens avant de décoller définitivement à Toulouse où il claquera une saison 2013-2014 XXL : 6 buts, 7 passes décisives - aucun autre latéral à fait mieux en Europe cette saison-là -, une présence dans l'équipe-type de la Ligue 1 et un transfert au PSG dans la foulée. Côté face, une diffusion Périscope restée dans toutes les mémoires durant laquelle, chicha au bec, il insulte son coach Laurent Blanc de " fiotte ", son gardien Salvatore Sirigu de " guez " et évoque Zlatan Ibrahimovic : " Quand tu regardes ma gueule, tu penses qu'il peut me mettre la pression, lui ? " Ne cherchez pas plus loin le meilleur entertainment des dix dernières années en Ligue 1. Un vrai Dr. Jekyll et Mr. Hyde.

Dix-sept jours de détention préventive en juin 1993 puis une condamnation d'un an de prison avec sursis, et de 10 000 francs d'amende, deux ans plus tard : l'affaire VA-OM (dans laquelle il aura joué les intermédiaires auprès de Jacques Glassmann, son ancien coéquipier à Tours) aura largement entâché la carrière du milieu défensif (ou arrière droit), joueur important du FC Nantes - son club formateur - au tournant des années 80-90 transféré dans la cité phocéenne en 1992. Il ne restera qu'une saison en Provence, le temps de devenir un joueur important de l'Olympique et de soulever la Coupe des clubs champions européens, avec une titularisation en finale face au Milan. Son titre de champion de France envolé et son image souillée ( voir Jorge Burruchaga en #770 ), il…