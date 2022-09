Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (600-591)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Il faut fouiller très loin dans les souvenirs pour se rappeler que Yann M'Vila était encore un joueur de Ligue 1 il y a seulement deux ans, à Saint-Étienne. Il ne faut en revanche pas très longtemps pour réveiller ceux des supporters rennais quand il s'agit de se remémorer les débuts du milieu de terrain chez les professionnels. Le 22 août 2009, une semaine après une entrée en jeu à Nice, le gamin âgé d'à peine 19 ans connaît sa première titularisation face à l'OM au stade de la route de Lorient. Une révélation, une illumination, et surtout l'éclosion d'un joueur bluffant de maturité et au-dessus du lot techniquement. Pendant plusieurs saisons, M'Vila règnera sur les pelouses françaises, enchaînant les prestations convaincantes et distillant ses fameuses "passes Ligue des champions" chères à Frédéric Antonetti, le coach qui l'a lancé. Seulement, le technicien corse n'a rien pu faire pour empêcher ce milieu élégant et complet de se perdre dans des affaires extra-sportives, comme celle de la fameuse virée des Espoirs en taxi au Havre en 2012 à la veille d'un match décisif. "Je ne dis pas que c'est malheureux car c'est de ma faute. J'ai fait une bêtise, mais c'est derrière moi. C'est important l'exemple, il faut toujours écouter ses entraîneurs quand on débute, admettra plus tard M'Vila dans un entretien au Parisien. Voilà mon plus gros regret : c'est de ne pas avoir écouté Frédéric Antonetti à Rennes. Il m'avait dit : attention, tu vas te brûler les ailes. Moi, à l'époque, je rigolais, tout se passait bien. J'étais jeune et en équipe de France, mais c'est lui qui avait raison." Fredo, la voix de la raison.

