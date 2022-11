Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (60-51)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

En France, et surtout à Saint-Étienne, le nom de Salif Keita renvoie à celui d'une légende. À un joueur considéré comme un monument, symbole des plus belles heures des Verts et de l'émergence d'un football français triomphant. Un talent indéniable, que l'attaquant a forgé sur les terrains sablonneux de Bamako. "Au Mali, je vivais dans un quartier où on avait un terrain de 35 mètres sur 25. Il y avait au moins 20 arbres, racontait-il dans nos colonnes. Chaque fois que tu dribblais un joueur, tu devais dribblais un arbre. Tout le monde connaît ça à Bamako." La technique est au point, le mental aussi, pour celui qui tape dans l'œil de Charles Dagher, un homme d'affaires libanais, installé au Mali. Désireux de révéler sa pépite aux yeux du monde, l'improvisé recruteur envoie des lettre recommandées à différents clubs en Europe. Auxquelles répond favorablement l'AS Saint-Étienne donc, en 1967.

Le périple enclenché, Keita embarque pour Monrovia, avant de rallier Paris. L'escale libérienne est en réalité un traquenard, puisqu'il se fait voler papiers et économies. Arrivé à Orly les mains vides, une deuxième escapade débute. "À Paris, je ne pouvais pas prendre le train. Les deux premiers taxis n'ont pas voulu m'emmener jusqu'à Saint-Etienne. Mais le troisième a accepté…" Une fois dans le Forez, les dirigeants de l'ASSE accepteront de régler la facture (1060 francs) et, en échange, chargeront leur avant-centre de leur rendre la pareille sur le terrain.La suite ? 142 buts en 186 apparitions jusqu'en 1972, trois titres de champion (1968, 1969, 1970), une Coupe de France (68 et 70). Suffisant pour rembourser ces frais de déplacement, au point de voir les supporters réclamer un changement d'écusson au club, afin d'y intégrer une "Panthère noire", surnom de celui que l'on appelait déjà "Domingo" au Mali. Chose faite en 1970.

Malheureusement, la fin de l'aventure s'avérera moins idyllique, Keita étant suspendu six mois par la fédération, considérant le contrat signé avec Saint-Étienne comme illégal. Un imbroglio