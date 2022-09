Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (590-581)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Dans les années 1970, Le Havre voit passer dans ses rangs un certain Ibrahima Ba Eusebio, capitaine du Sénégal et joueur doté d'une grande polyvalence. Une quinzaine d'années plus tard, c'est au tour de son fils, Ibrahim Ba, de porter les couleurs du club doyen. Avec grande réussite, puisque ce milieu droit alliant puissance, rapidité et goût prononcé pour les dribbles aide activement les Normands à se maintenir en D1 plusieurs saisons de rang. En 1996, Ibou rejoint Bordeaux où, avec ses cheveux teints en blond platine, il change de dimension, tape dans l'œil de l'AC Milan et s'incruste en équipe de France. Toutes les planètes sont alignées pour le voir aller encore plus haut. Mais sa présence dans la liste des six "bannis de Clairefontaine", juste avec le début du Mondial 98, le coupe dans son élan. "Je le vis toujours comme une injustice, avoue l'ancien Girondin au Parisien-Aujourd'hui-en-France , vingt ans après les faits. C'est une histoire qui a changé le cours de ma vie." Et celui de sa carrière, qui va ensuite de déception en déception, à l'image d'un passage anonyme par l'OM. Pas de quoi, cependant, tirer un trait sur ses folles chevauchées à Jules-Deschaseaux et au Parc Lescure.

Dans une autre vie, Benjamin André aurait pu être un mec à la cool alternant sessions de surf et morceaux à la guitare sur une plage corse entouré de ses potes. Mais dans la vie de Benji, il y a aussi le football. Le milieu de terrain a déjà passé plus de dix ans en Ligue 1, où il avait débuté sous le maillot…