Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (580-571)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

De ses débuts dans l'élite en août 2006 - après la montée avec le FC Lorient de Christian Gourcuff - jusqu'en mai dernier, le Franco-Malgache n'a jamais quitté notre bon vielle Ligue 1, dans laquelle il a connu 425 apparitions, en Bretagne ou chez les Olympiques, sillonnant l'Hexagone avec son Renault Kangoo (troqué ensuite pour un Citroën Berlingo) et son amour des toutous. S'il n'a pas toujours fait l'unanimité, l'arrière gauche - plus tard reconverti central - a également réalisé quelques saisons de haut vol, avec les Merlus, en Rouge et noir ou sur la Canebière sous Marcelo Bielsa notamment, même s'il n'a pas toujours été épargné par le très exigeant Vélodrome . En 2020, invité par le média Le Phocéen à désigner le joueur le plus sous-coté qu'il avait côtoyé lors de la dernière décennie à Marseille, Steve Mandanda avait d'ailleurs nommé le natif de Quimperlé : " Là, tout de suite, il y en a un qui me vient à l'esprit parce que je sais qu'il a eu une année difficile, qu'il a morflé avec les supporters, et pour moi, il ne le méritait pas : c'est Jérémy Morel. Pour nous, c'était un soldat, quelqu'un de fiable pour l'équipe et qui répondait toujours présent. Il était toujours performant quand le coach faisait appel à lui. " Si c'est le Fenomeno qui le dit...

Il est vrai que d'un point de vue purement sportif, la présence dans ce classement de Nicolas Anelka pourrait interroger puisqu'il n'a disputé que 49 matchs de Ligue 1. Sauf que ce serait oublier qu'il a tout de même planté à 11 reprises, dont un but face à Lens alors qu'il…