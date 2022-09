Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (570-561)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Munich a peut-être vu naître Der Kaiser . Mais à Michoacán, on connaît surtout El Káiser. Emblème national mexicain, participant à cinq Coupes du monde avec El Tri (2002, 2006, 2010, 2014 et 2018) et financeur des cartels de Sinaloa ou de Guadalajara à ses heures perdues, Rafael Márquez est effectivement devenu l'un des meilleurs défenseurs centraux de la planète, au terme de 22 ans d'expérience. Une épopée majuscule, entamée en Europe du côté de l'AS Monaco.

En plein chamboulement, les dirigeants monégasques entamaient en effet un rajeunissement d'effectif, en vue du nouveau millénaire. En 1999, âgé d'à peine 19 ans, le jeune Márquez tape ainsi dans l'œil de Claude Puel, au sortir d'une Coupe des confédérations victorieuse face au Brésil (4-3) et durant laquelle il crève notamment l'écran pour avoir muselé une autre jeune pousse, en la personne de Ronaldinho : "Je suis rentré de la Coupe des confédérations afin de faire la reprise avec mon club d'Atlas , racontait-il à Telemundo. Et en arrivant chez moi, j'ai trouvé deux dirigeants de Monaco. Ils m'ont dit : "Rafael, nous travaillons pour l'AS Monaco et on voudrait te recruter. Monaco est un club en France, mais pas vraiment en France. Nous sommes une ville, mais pas vraiment une ville." Moi, j'étais au milieu de la discussion, complètement perdu. Et je les ai suivis, sans même savoir où j'allais atterrir."

La pioche est finalement bonne, pour celui qui dispute 89 rencontres de D1 (104 au total), glane un titre de champion en 2000, une Coupe de la Ligue en 2003 et se mue en grand frère pour l'autre latino de la bande, le Chilien Pablo Contreras, qui le racontait dans nos colonnes en 2017 : "Au bout de deux semaines, je voulais rentrer au Chili, j'étais loin de ma famille, je ne parlais pas la langue. Et puis comme Rafa Márquez est arrivé, c'est devenu plus facile. On avait le…