Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (560-551)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Le Sporting Club fivois n'a pas eu la plus grande longévité de l'Hexagone. Fondé en 1901, le SC Fives a disparu juste avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1944, pour fusionner avec l'Olympique lillois et créer ce qu'on appelle aujourd'hui le LOSC. Car oui, dans les années 1930, Lille comptait deux clubs en première division : l'Olympique lillois et le SC Fives. Si ce dernier n'a jamais fait mieux qu'une seconde place en championnat de France, il a quand même vu passer de nombreux grands joueurs. Parmi eux, un certain Norbert Van Caeneghem qui, après avoir fait les beaux jours de l'Excelsior Roubaix et du CS Metz, est venu empiler les pions avec le SC Fives. Si la guerre est venue stopper l'élan de celui qui avait claqué 24 buts lors de la saison 1938-1939, elle ne l'a pas empêché de devenir le meilleur buteur de l'histoire du SC Fives. Un record que jamais personne ne pourra lui enlever.

À Caen, son nom est exclusivement associé au Stade Malherbe. Lui, c'est Yvan Lebourgeois, emblème du SMC et troisième joueur le plus capé du club avec 391 rencontres (dont 200 en première division). Né dans le Calvados, ce besogneux consacre en effet une majeure partie de sa vie aux Rouge et Bleu, au sortir d'une formation à l'ASPTT Caen, évidemment.

Loin de lorgner sur une carrière de footballeur, celui qui est alors apprenti boucher est lancé dans le bain professionnel sur le tard, à 23 ans, en 1984 : "Avant, je jouais en D4, aux PTT Caen. Le matin, je bossais comme boucher. Je commençais mes journées à 5 heures, détaillait-il pour Ouest-France . C'est là que Pierre Mankowski, le coach de Caen, m'avait repéré." Il débute alors comme attaquant, fort d'un physique bien trapu (1,81 mètre pour 80 kilos), au sein d'une…