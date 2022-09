Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (550-541)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Fabrice Poullain prend son envol en D1 avec les Canaris, et c'est tout sauf un hasard puisqu'il fait partie de la toute première promotion du centre de formation nantais. Souvent titulaire sous les ordres de Coco Suaudeau, le milieu défensif (ou arrière central) prend activement part à la conquête du titre de 1983. Après plusieurs riches saisons sur les bords de l'Erdre, il rejoint le PSG en 1985. "J'ai été recruté directement par le président Borelli , resitue le natif d'Alençon dans un entretien accordé à So Foot . Pour l'anecdote, quand je suis arrivé au Camp des Loges, avec tous les nouveaux joueurs, Gérard Houllier ne m'a pas reconnu, il était un peu surpris. Certes, il me connaissait de nom, mais je pense qu'il n'avait jamais vu mon visage. Cela montre bien que les temps ont changé." L'entraîneur parisien ne tarde cependant pas à saisir la valeur de sa recrue, régulièrement associée à Luis Fernandez dans l'entrejeu et qui s'offre un deuxième sacre de champion de France à la fin de l'exercice. Nommé dans l'équipe-type de la D1 en 1987, Poullain rend ensuite de fiers services à Monaco mais, gravement blessé, il met un terme sa carrière à même pas 29 ans. Stoppé en pleine chevauchée.

Désormais entraîneur de l'Angers SCO, Gérald Baticle se revendique ouvertement des principes et méthodes de Guy Roux, son ancien mentor, qui avait su l'attirer à Auxerre en 1991. "C'était un garçon qui avait 15/20 de moyenne,