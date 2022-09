Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (540-531)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Vice-champion du monde 1982 et 1986, Karl-Heinz Förster se pose sur la Canebière avec une sacrée cote. Malgré sa gueule d'ange, face aux attaquants, le central allemand n'hésite pas à donner le change. Avec lui, l'OM décroche deux titres de champion et une Coupe de France. Il sera aussi personnellement distingué en figurant deux fois dans l'équipe type du championnat, en 1987 et 1988. "Deux jours avant que je ne parte pour le Mondial 1986 au Mexique, j'ai rencontré Bernard Tapie par l'intermédiaire d'un agent, et il est venu à Stuttgart. Il me voulait. Hidalgo lui avait dit que "Förster était le meilleur à son poste", mais qu'il ne m'aurait jamais. Alors Tapie lui a répondu : "On va bien voir." Et je me suis retrouvé là-bas , nous racontait-il . J'estimais qu'il était temps que je fasse un pas en avant. J'ai donc rejoint Marseille pour 3,5 millions de Deutsche Mark, et je peux vous dire que je ne le regrette pas. (Rires.) Lors de certains matchs à l'extérieur, les gens m'applaudissaient quand je faisais une jolie intervention. Et ce n'étaient pas forcément nos fans ! Je n'avais jamais vécu ça en Allemagne. J'étais étonnamment surpris." Harder, Better, Faster, Förster.

Louis Cler a profondément marqué l'AS Cannes dans les années 1930. Le milieu de terrain varois reste comme celui qui a offert au club le plus grand titre de son histoire en inscrivant le seul but de la finale de Coupe de France disputée contre Roubaix en 1932. En tant que capitaine, il a alors l'honneur de recevoir le trophée des mains du président de la République Paul Doumer. Avec lui, les Dragons atteignent ensuite la finale de la première édition professionnelle du championnat de France, en 1933, où ils s'inclinent 4-3 contre l'Olympique lillois,…